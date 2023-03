Le Cameroun a encore pris 45 milliards de FCFA du FMI

C’est le Conseil d’administration de cette institution de Bretton Woods qui a approuvé le 8 mars 2023 la 3e revue de son programme économique et financier.

Le Conseil d’administration de cette institution de Bretton Woods vient d’approuver la 3e revue de son programme économique et financier avec le Cameroun. Cette approbation est aussi un accord pour un nouveau décaissement d’un montant de 45 milliards de FCFA en faveur du Cameroun, au titre d’appui budgétaire.

Selon le ministère de l’Economie, « cette enveloppe porte à plus de 240 milliards de FCFA le total des appuis du Fonds au titre de ce programme depuis 2021 et va déclencher le versement des contributions des autres partenaires techniques et financiers ».

Cette troisième revue intervient également à quelques jours de l’arrivée au Cameroun du Directeur général adjoint du Fonds monétaire international.

Pour mémoire, appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC) et le Mécanisme élargi de crédit (MEDC), le programme économique et financier triennal (2021-2024) entre le Cameroun et le FMI a été approuvé le 29 juillet 2021 à Washington. Il donne lieu à des appuis budgétaires d’un montant total de 689,5 millions de dollars (près de 375 milliards de FCFA). Ceux-ci sont progressivement décaissés sur une période de 3 ans, au fur et à mesure de l’approbation des différentes revues du programme.