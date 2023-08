Le Cameroun a pris part au Sommet du G25 sur le café africain

La rencontre a eu lieu du 8 au 9 août 2023 à Kampala en Ouganda.

En présence des Chefs d’Etats et de Gouvernement, des Ministres ,du Président en exercice de l’Organisation Interafricaine du Café (OIAC) SE Girma Amente ,et de nombreuses personnalités ,le Chef de délégation Camerounaise qui répondait sur instructions présidentielles à l’invitation adressée au Cameroun par SE Yoweri Museveni, Président de la République de l’Ouganda ,a rappelé que le Cameroun a toujours compté parmi les leaders de la production du café en Afrique(160000 tonnes pour la campagne 1986-1987,qui faisait du Cameroun le 2 ème producteur africain avant la chute des prix ayant occasionnée un déclin progressif de la filière.

Pour y remédier, une stratégie de développement de la filière a été élaborée en 2010 par le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement. Elle a pour mission fondamentale, de passer d’une filière de subsistance, à une filière professionnalisée et durable, économiquement profitable pour les différents acteurs. D’après le Chef Département ministériel en charge des questions commerciales, le Ministre Luc Magloire Mbarga Atangana, le thème du Sommet du G25 sur le Café Africain : « Transformer le secteur café africain du café par la valeur ajoutée », correspond aux attentes de la stratégie camerounaise de développement du café.

Contexte

Ce rendez-vous international autour de la tasse intervient après la déclaration réussie signée en 2022 à Nairobi au Kenya par les membres afin d’ajouter le café à la liste des produits stratégiques de l’Union africaine, conformément à l’Agenda 2063 de l’UA. Pour la circonstance, les pays producteurs ont été invités par le Chef de délégation de la partie camerounaise, à « cesser d’être des fournisseurs de matières premières pour les usines des autres ou de simples comptoirs pour des produits transformés issus de l’Afrique mais transformés hors de l’Afrique. C’est l’heure de la transformation de notre café pour le développement de l’économie africaine ». Troisième boisson la plus consommée dans le monde, après l’eau et le thé, deuxième produit échangé dans le monde après le pétrole, le café est consommé par près d’un milliard de personnes. Selon le rapport de l’Organisation internationale du café (OIC), l’Afrique a consommé pour la période 2021-2022, ce qui équivaut à 12,87 millions de sacs de café (60 kg), Le taux de consommation s’accroit de 2,6% par an en raison de la relance de la politique de promotion de la consommation et de la transformation locale par les États à l’instar du Cameroun.