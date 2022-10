Le Cameroun abrite la 7ème Conférence Annuelle Kaizen Africa

L’évènement se tient les 04 et 05 octobre 2022 à l’hôtel Hilton de Yaoundé.

La 7ème édition de la Conférence Annuelle Kaizen Afrique 2022 (AKAC) porte sur la révision des activités de « l’Initiative Kaizen Afrique » (AKI) en 2022, l’exploration des méthodes pour les rationaliser avec les aspirations de l’Agenda 2063, et en particulier sur les efforts de mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

Co-organisée par le Gouvernement du Cameroun, l’Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA-NEPAD) et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), la Conférence a pour thème : « Rationaliser et renforcer les efforts en Kaizen/AQP avec les aspirations et les objectifs de transformation des économies de l’Afrique et en particulier les PME ».

Plusieurs entreprises et cabinets de consultation, le Minpmeesa et l’APME, praticiens également du KAIZEN, présenteront dans la mini-foire exposition leurs produits et services, ainsi que leur pratique du Kaizen. Les préparatifs relatifs au séminaire en ligne sur l’incorporation du Kaizen dans les politiques de transformation des PME en vue du renforcement de l’établissement de la Zone de Libre Échange dans le Continent Africain (ZLECAf), ainsi qu’à la cérémonie de remise des prix des gagnants des Awards africains du Kaizen sont quasiment achevés également.

Il faut rappeler qu’afin d’accélérer la concrétisation des impacts positifs du Kaizen en Afrique, la JICA et le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique-Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA-NEPAD) ont lancé « l’Initiative Kaizen Afrique » (AKI) en 2017 avec des stratégies clés.