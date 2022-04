Le Cameroun abrite un atelier sous régional sur le financement de l’aquaculture commerciale

Du 25 au 29 Avril 2022, le Bureau Sous-régional de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique centrale, organise à Douala au Cameroun, un atelier sur le renforcement des capacités à cet effet.

Un atelier de formation, qui a pour but de renforcer les capacités des agents des administrations en charge de l’aquaculture, des opérateurs privés investissant dans l’aquaculture commerciale, ainsi que des chargés d’affaires des institutions de financement en charge de l’analyse du financement des projets de développement rural dans les pays d’Afrique centrale.

Aussi, l’atelier veut développer le sens des affaires en aquaculture, afin de faciliter la transformation de l’aquaculture en Afrique d’un secteur financé par des fonds publics, axé sur la subsistance et non viable à un secteur privé économiquement dynamique et contributif à la diversification des économies.

Les participants seront initiés aux éléments techniques de la pratique de l’aquaculture en entreprise et aux principes économiques et financiers de l’aquaculture commerciale.

Plusieurs résultats sont attendus au sortir de cet atelier, notamment l’identification des paramètres économiques et des contraintes qui impactent la rentabilité économique et financière des projets aquacoles, et le développement de ce secteur en Afrique centrale, mais également la formulation des solutions pour lever ces contraintes.

Une trentaine de participants en provenance du Cameroun, du Congo, du Gabon et la République démocratique du Congo où l’aquaculture commerciale prend son essor, sont attendus.

Cet atelier rentre dans le cadre du projet du sous-régional « Renforcement des capacités pour le financement de l’aquaculture commerciale en Afrique centrale » visant à outiller les pays de la sous-région en matière de promotion du fi­nancement adapté d’une aquaculture commerciale.