Le Cameroun accueille la conférence ministérielle de la Francophonie

Les travaux se tiennent au Palais des Congrès de Yaoundé les 04 et 05 novembre 2023.

Le Cameroun et l’Afrique centrale accueillent pour la première fois la conférence ministérielle de la Francophonie. Pour prendre part à l’événement, les délégations convergent à Yaoundé, centre des institutions du pays, depuis le mercredi 02 novembre 2023. Les ministres des pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie et autres invités foulent le sol camerounais. La secrétaire général, Louise Mushikiwabo, a été accueillie dans la soirée du mercredi.

Les travaux qui s’ouvrent le samedi 04 novembre ont pour thème : « Bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones ». Ils connaitront la participation de 400 délégués et seront centrés sur le suivi des engagements du Sommet de Djerba tenu en 2022 ; l’adoption de la nouvelle programmation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour la période 2024-2027 ; l’adoption du budget de l’OIF pour la période 2024-2027 entre autres.

En prélude à ces travaux, le Conseil permanent de la Francophonie est réuni ce vendredi 03 novembre en sa 124è session, sous la présidence de Louise Mushikiwabo. L’instance est l’un des trois organes de décision créés par la charte de la Francophonie. Ce conseil a la charge de préparer et d’assurer le suivi du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement sous l’autorité de la Conférence ministérielle. Il se réunit plusieurs fois par an. Au cours de ses différentes réunions, l’instance veille à la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil ministériel.