Le Cameroun accueille le Festival de l’intelligence économique francophone

Ces assises organisées par le Centre Africain de Veille et Intelligence Économique (Cavie) se dérouleront le 2 novembre 2023 à Yaoundé avec pour thème : « Doper la compétitivité des territoires francophones ».

Le Cameroun abrite en novembre prochain, le Festival de l’intelligence économique francophone (FIEF). Initié par le CAVIE, cet évènement international se veut un forum d’échange et de partage avec des acteurs sectoriels autour des problématiques liées à l’intelligence économique.

Ainsi, il sera question pour les participants tout d’abord de comprendre les enjeux de l’intelligence territoriale francophone. Ensuite, attirer les investisseurs publics et privés sur les territoires francophones ; retenir et développer l’investissement sur les territoires francophones ; défendre et promouvoir les territoires francophones à l’international et mettre en lumière les modèles de compétitivité francophones qui marchent.

Comme pour l’édition 2022, le contenu des travaux du FIEF2023 sera publié au format d’un ouvrage collectif intitulé « Doper la compétitivité des territoires francophones » sous la direction du comité scientifique.

Ce livre blanc sera prioritairement destiné aux délégations gouvernementales francophones réunies à Yaoundé du 03 au 05 novembre 2023, au Secrétariat général de l’Organisation internationale de la Francophonie, puis diffusé dans les 36 pays invités avec le concours des sponsors locaux et internationaux.

Le CAVIE crée par le camerounais Guy Gweth, est l’institution de référence en matière de veille et d’intelligence économique en Afrique. Il a initié en novembre 2022 à Djerba en Tunisie la 1ère édition du « Festival de l’Intelligence Economique Francophone (FIEF) ». Après le succès de cette 1ère édition, en marge du XVIIIÈ Sommet des chefs d’Etats et de gouvernements des pays membres de l’OIF, le CAVIE organise la 2ème édition du Festival de l’intelligence économique francophone (FIEF2023), sous le parrainage de Radhi MEDDEB, membre d’honneur du CAVIE, le 02 novembre 2023 au Sofitel Mont Fébé au Cameroun, à Yaoundé, sous le thème : « Doper la compétitivité des territoires francophones ».