Le Cameroun accueille le Salon national des arts martiaux le 3 août

Sous le parrainage de l’association « Diaspora camerounaise d’arts martiaux et sports de combat », l’évènement aura lieu au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Le 3 août 2019, le Palais polyvalent des sports de Yaoundé va abriter un événement dédié aux arts martiaux. Pour le promoteur dudit Salon, Alex Ndem – qui réside à Houston aux Etats-Unis -, le clou de la journée sera la transformation du Palais des sports en tatami géant.

« Les plus grands maîtres, experts et champions d’arts martiaux du monde entier vont offrir au public un spectacle éblouissant. Avis aux amateurs de sports de combat et aux curieux, la soirée sera originale, on vous la garantit ! », assure déjà le promoteur de la rencontre. Il poursuit : « que vous soyez adeptes des arts martiaux et sports de combat ou simple curieux, cet évènement unique au Cameroun réunira les arts martiaux, des plus traditionnels aux plus modernes. Pour cette première édition, près de 5000 spectateurs, petits et grands, sont attendus ».

Le Salon national des arts martiaux sera ouvert au public dès 9h00, à travers une exposition. Le public pourra échanger avec des experts dans ce cadre, pour s’imprégner de la réalité des arts martiaux. Le but étant de favoriser l’augmentation du nombre de licenciés dans les fédérations sportives nationales.

Une table ronde sur le thème central de la « prise en charge des sportifs de haut niveau » sera organisée à l’occasion du salon. Dans un but purement éducatif, entraineurs de haut niveau, nutritionnistes, diététiciens, préparateurs physiques, médecins sportifs et autres experts prodigueront des conseils afin que les pratiquants des arts martiaux et sports de combat sachent mieux gérer leurs carrières.

Georges Olivier Basselekin, membre du comité d’organisation de cet évènement, explique que les populations camerounaises ne sont pas toujours bien informées des vertus de la pratique des sports de combat et arts martiaux. Leur pratique régulière permettrait de faire preuve de bon caractère, d’humilité, d’honnêteté, de persévérance, de respect et de loyauté ; et surtout d’éviter des situations violentes. Dans notre contexte, indique-t-il, les vertus des arts martiaux peuvent contribuer à « cultiver le vivre ensemble », afin de consolider l’unité nationale du Cameroun.

Selon lui, le salon de Yaoundé sera en outre l’occasion de mettre une base qui permettra d’accompagner des sportifs de haut niveau, à travers des conseils et un meilleur suivi lors des compétitions internationales, afin que ces derniers remportent davantage de médailles à l’international pour rehausser l’image du pays.

Pour le grand maitre Alex Ndem, plusieurs fois champion du monde de Karaté, les valeurs que véhiculent les arts martiaux sont simples : le respect de soi et des autres et l’honnêteté. « Ce sont ces principes qui dirigent ma vie et ce sont ces valeurs que les experts qui m’accompagnent et moi-même allons tenter de transmettre lors du salon national des arts martiaux que j’organise toute la journée du samedi 3 aout 2019 », explique l’ancien capitaine de l’équipe nationale de karaté du Cameroun.

