Le Cameroun célèbre la deuxième édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat

Une série d’activités sont organisées par le gouvernement, par le ministre des Petites et moyennes entreprises.

La semaine mondiale de l’entrepreneuriat se célèbre du 23 au 27 novembre 2020 sous le thème : «Entrepreneuriat, outil de développement inclusif et durable ». Ce sera d’ailleurs le thème de la table ronde qui sera organisée le 27 novembre 2020 au Centre International de l’Artisanat de Yaoundé (CIAY).

Avant cela, des journées portes ouvertes dans les entreprises, des conférences et tables rondes avec témoignages de promoteurs, des expositions de produits et services offerts par les PME et les startup ; ainsi que diverses animations vont se tenir tout au long de cette semaine. Programme déroulé par le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat ce 24 novembre à Yaoundé au cours d’un point de presse.

Le club entrepreneuriat du Lycée technique bilingue de Nkolbisson à Yaoundé et à Kiama Entreprise à Bastos spécialisée dans la production des applications et logiciels vont recevoir la visite d’une délégation du ministère des Petites et moyennes entreprises. Et le 25 novembre, Yaoundé va accueillir le 1er Forum Africain des Femmes Entrepreneures.

La table ronde du CIAY va clôturer cette semaine d’activités, qui se tiendront également au niveau des régions et des départements.

Rappelons que la semaine mondiale de l’entrepreneuriat se célèbre dans 170 pays du monde. Au Cameroun, un accent est mis cette année sur la gouvernance comme clé de la réussite en entreprise en l’accompagnement des jeunes pour un développement inclusif et durable de leur activité.