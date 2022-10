Le Cameroun célèbre la journée internationale de la femme rurale

La 27è édition a lieu le samedi 15 octobre 2022. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille va présider la cérémonie officielle de célébration à Nguibassal.

« Développons la production locale avec la femme vivant en milieu rural pour notre sécurité alimentaire ». C’est le thème de la 27è édition de la journée internationale de la femme rurale qui se célèbre samedi 15 octobre 2022. A l’occasion de cette commémoration, la communauté internationale vise à sensibiliser les populations, Etats, collectivités, institutions et organisations sur les difficultés auxquelles les femmes rurales font face. C’est aussi l’opportunité de les amener à lever les barrières qui empêchent les femmes rurales à contribuer de manière efficace au développement.

Pour marquer cette célébration au Cameroun, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille est annoncé à Nguibassal, dans le département du Nyong et Kelle, région du Centre. Marie Thérèse Abena Ondoa va présider la cérémonie officielle destinée à cette célébration. Elle va aussi toucher du doigt les problèmes des femmes rurales de ces localités.

En effet, plusieurs obstacles se dressent sur la voie de ces femmes qui contribuent à faire reculer la famine, la faim, la malnutrition, le sous-développement entre autres. Ces freins sont entre le difficile accès à la terre, au crédit, au marché, aux ressources, etc. Pourtant les femmes rurales investissent dans l’agriculture et sont considérées comme la mamelle nourricière de la population locale et nationale.

Le membre du gouvernement va sans doute présenter à ces actrices économiques les politiques que l’Etat entend mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions. En prélude à son arrivée dans cette partie du pays, les populations et forces vives du Nyong et Kelle se mobilisent. Dans un communiqué le préfet du département du Nyong et Kelle lance un appel en vue de la mobilisation générale.

Valeri Norbert Kuela invite par conséquent les autorités administratives, municipales, parlementaires, les responsables des services publics, parapublics et privés, les chefs traditionnels et dignitaires religieux, les responsables des partis politiques légalisés, élites intérieures et extérieures, les mouvements et associations des femmes, ainsi que toutes les population à bien vouloir se mobiliser pour accueillir le ministre.