Le Cameroun compté dans le concours de GIZ pour le changement climatique

Un appel à projets a été lancé par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) à l’intention des start-up dans l’optique de leur procurer du financement et un accompagnement technique.

L’agence allemande de coopération internationale pour le développement apporte son soutien aux efforts d’adaptation et d’atténuation aux effets du changement climatique via la numérique au Bénin, au Cameroun et au Niger.

Le challenge vise le renforcement de la résilience des populations face au changement climatique dans divers secteurs d’activités, notamment l’eau, l’agriculture, les déchets et l’énergie.

Les jeunes pousses intéressées par l’appel à innovations ont jusqu’au 25 mars 2022 pour soumettre leurs propositions. Avec l’appui de ses partenaires Etrilabs du Bénin, ActivSpaces du Cameroun et Cipmen du Niger, l’agence allemande soutiendra les start-up sélectionnées dans la concrétisation de leurs projets à travers un mentorat de six mois et un accompagnement technique.

L’accent mis sur le numérique par le GIZ vise deux objectifs, l’accès à l’information et à la connaissance des dangers et des solutions d’adaptation au changement climatique, des éléments clés pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations unies.

En tout, trois projets en phase de démarrage seront retenus par pays, soit un total de neuf projets axés sur la gestion de l’eau et des sols, la production des énergies propres, la protection de la biodiversité et le maintien des écosystèmes vulnérables, la lutte contre la pollution de l’eau, de l’air et du sol, etc.

L’évaluation des candidatures démarrera en avril 2022. Et entre octobre et novembre 2022, un événement de clôture incluant l’opportunité de pitcher auprès d’investisseurs locaux sera organisé.

Sur la base des présentations, un jury d’investisseurs attribuera une subvention de 10 000 euros à partager entre les trois finalistes par pays (Bénin, Niger, Cameroun).