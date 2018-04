Le Cameroun dÃ©bloque 32 milliards pour payer sa dette intÃ©rieure

Le ministère des Finances (MINFI) a annoncĂ©, lundi, le dĂ©blocage de 32 milliards de francs CFA pour l’apurement d’une partie de la dette intĂ©rieure de l’Etat vis-Ă -vis des diffĂ©rents agents Ă©conomiques.Le paiement de cette crĂ©ance et des autres engagements du Cameroun concerne les instances des exercices 2016 et antĂ©rieures, prĂ©cise un communiquĂ© du MINF.

Cette enveloppe est rĂ©partie Ă plusieurs catĂ©gories de crĂ©anciers, entre autres, les personnes physiques, les prestataires de l’Etat, les bĂ©nĂ©ficiaires des subventions, des contributions et des fonds de contrepartie.

Cette opĂ©ration, se fĂ©licite-t-on au MINFI, « participera de la sauvegarde et de la crĂ©ation d’emplois dans les entreprises, sans oublier que les fonds injectĂ©s vont gĂ©nĂ©rer des revenus fiscaux pour l’Etat qui dans le cadre du programme Ă©conomique et financier doit Ă©largir la base imposable afin de maximiser les ressources fiscales ».

Selon des experts, « quand l’Etat ne paye pas, les grosses structures ne payent pas et les PME (Petites et moyennes entreprise) ne peuvent pas supporter les charges. On espère que ces nouveaux paiements vont irriguer le systèmes ».

Pour l’exercice 2017, l’Etat a rĂ©alisĂ© des performances au titre du paiement de la dette intĂ©rieure, puisque ce paiement avait augmentĂ©, passant de 351,9 milliards de francs CFA en 2016, Ă 455,6 milliards de francs CFA en 2017, ce qui reprĂ©sente une hausse en valeur relative de 103,7 milliards de francs CFA, soit une hausse de 29,5% en valeur absolue.

De son cĂ´tĂ©, le patronat, en l’occurrence le mouvement Entreprises du Cameroun (ECAM), souligne que la dette intĂ©rieure de l’Etat est de plus de 700 milliards de francs CFA, une situation qui participe Ă tuer les PME qui font face aux problèmes de financement, et dont la moyenne d’âge est de trois ans seulement.