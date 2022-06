Le Cameroun délivre désormais des visas électroniques

Le ministère des Relations extérieures a servi de cadre le 27 juin dernier pour la présentation de la procédure d’enregistrement, de traitement et de délivrance en ligne du visa.

Le pays de Paul Biya s’arrime à la numérisation des procédures d’obtention du visa. En effet, les ambassades et consulats du Cameroun à l’étranger pourront désormais répondre à distance aux sollicitations des voyageurs à destination du Cameroun. La procédure aboutissant à la délivrance du visa et d’autres documents, n’exige plus le déplacement ou la présence physique du demandeur au sein de la représentation consulaire du pays.

Un nouveau système numérique dédié à la production en ligne des documents de voyage se met en place. Plus de 80 tonnes d’équipements viennent d’être expédiées dans le pays en vue de faciliter la mise en place de ce système. Le matériel destiné à la production, l’authentification et la vérification des différents documents officiels a aussi été envoyé aux aéroports et aux consulats.

Le système de délivrance à distance des documents officiels de voyage vient ainsi résoudre le problème de lenteur auquel faisait face les voyageurs. De même, il permet aux demandeurs de visas de gagner en temps en initiant et en suivant la procédure à distance.