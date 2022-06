Le Cameroun dénombre 8 810 cas confirmés de choléra

Le chiffre est du ministre de la Santé publique (Minsanté) Malachie Manaouda qui précise que certaines régions continuent d’enregistrer des cas.

Au total, sept régions sur 10 au Cameroun sont affectées par le vibrion cholérique. Le pays enregistre au 22 juin 2022, 8810 cas confirmés de choléra dont 164 décès. L’épidémie apparue en fin octobre 2021 dans certaines régions, s’est répandue et plus d’un semestre après, elle continue de faire sa progression. Quatre des sept régions concernées continuent d’enregistrer de nouveaux malades. Il s’agit du Centre, du Littoral, de l’Ouest et du Sud-Ouest.

Selon le département ministériel en charge de la Santé, les investigations se poursuivent dans les localités touchées. L’objectif général est de réduire la prolifération de cette maladie contagieuse.

Ces précisions sont issues de l’exposé du ministre de la Santé publique Malachie Manaouda au cours du Conseil de Cabinet. Ce conclave mensuel du gouvernement a été présidé par le Premier ministre Joseph Dion Ngute à l’auditorium de ses services mardi 28 juin 2022.

En dehors de l’intervention du Minsanté, le ministre des Finances Louis Paul Motaze et celui en charge de l’Economie Alamine Ousmane Mey ont aussi exposé. Le premier sur les grandes orientations et priorités budgétaires de l’Etat pour la période 2023-2025. Le second à propos de l’hypothèse du cadre d’investissements à moyen terme de l’Etat.