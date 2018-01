Le Cameroun dispose de 12.000 km de linéaire en fibre optique

Le ministère des Postes et TĂ©lĂ©communications (MIPOSTEL) a indiquĂ© lundi que le Cameroun dispose dĂ©sormais de 12.000 km linĂ©aires en fibre optique, suite Ă la construction de 4 000 km de fibre optique supplĂ©mentaires en 2017 dans le cadre de la 3ème phase de la construction du backbone national Ă fibre optique.Cette extension du rĂ©seau constitue aussi une avancĂ©e pour la connectivitĂ© au niveau sous rĂ©gional puisque «ce rĂ©seau devra Ă©galement s’interconnecter Ă ceux des pays de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (CEMAC), dont le Tchad, le Gabon, la GuinĂ©e Ă©quatoriale, la RCA et mĂŞme le NigĂ©ria», a prĂ©cisĂ© le ministre des Postes et TĂ©lĂ©communications Minette Libom Li Likeng.

Il s’agit lĂ d’une Ă©volution significative, se fĂ©licite-t-on au MINPOSTEL, d’autant qu’en 2013, le Cameroun ne disposait que de 6 000 km de fibre optique.Â

A travers l’extension de la fibre optique, « le Cameroun ambitionne de se positionner comme le hub sous rĂ©gional en matière de tĂ©lĂ©communications », souligne-t-on au sein de ce dĂ©partement ministĂ©riel.

La fibre optique constitue actuellement le meilleur moyen de transport des communications, en termes de qualitĂ©, de capacitĂ© offerte, de coĂ»ts d’exploitation et de durĂ©e de vie.Â

Elle est largement supĂ©rieure aux autres supports de transport des communications que sont le satellite et le faisceau hertzien.Â

Pour les pouvoirs publics, le développement de ce moyen de communication constitue le catalyseur de la fracture numérique dans le pays.