Le Cameroun en quête de 50 à 100 milliards FCFA sur le marché de la BEAC

L’Etat du Cameroun repartira ce mercredi sur le marché de titres de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) dans l’objectif de lever entre 50 et 100 milliards de FCFA d’Obligations du trésor assimilable (OTA), rapporte lundi la Banque centrale dans son agenda d’émissions.L’annonce d’émission du ministère des Finances fait état de titres dématérialisés d’une valeur minimale de 10000 FCFA la valeur unitaire dont la date d’annonce et de souscription est prévue pour le 14 juin 2019.

D’une maturité de cinq ans, pour un taux d’intérêt de 5,6 %, cette émission rentre dans le cadre du programme gouvernemental visant à lever 150 milliards de FCFA d’Obligations du trésor pour le compte du deuxième trimestre de l’année.

Sur la base de ce calendrier, trois émissions de 50 milliards de FCFA chacune ont été programmées et dont les investisseurs et dix-sept banques en activité au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont été retenus en qualité de Spécialistes en valeur du trésor (SVT).

Les fonds levés seront affectés à la réalisation des projets de développement, dans plusieurs secteurs d’activité dont beaucoup sont inscrits dans la loi de finances 2019.