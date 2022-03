Le Cameroun est présent au Congrès mondial de l’entrepreneuriat à Riyad

Organisé par l’Autorité générale des petites et moyennes entreprises (Monsha’at), en collaboration avec le Global Entrepreneurship Network, l’évènement qui se tient du 27 au 30 mars en Arabie-Saoudite accueille environ 180 pays.

Placé sous le slogan «Reboot, Rethink, Regenerate» («Relancer, Repenser, Régénérer»), le Congrès mondial de l’entrepreneuriat est l’un des premiers rassemblements mondiaux d’investisseurs, de décideurs et de dirigeants en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Plusieurs entrepreneurs locaux y sont avec le ministre en charge de la petite entreprise. Achille Bassilekin III a d’ailleurs pris part à la réunion de tous les ministres des PME des pays membres.

« C’est un moment d’intense réseautage et d’échanges avec des business angels et des investisseurs du moyen Orient. Nous espérons repartir d’ici avec de bons contrats pour le Cameroun », a indiqué, l’entrepreneur Raoul Nzoyoum sur sa page Facebook.

Pendant 4 jours, les entrepreneurs, décideurs, investisseurs, politiques vont aborder plusieurs sujets visant à construire un système mondial unifié pour l’entrepreneuriat, à aider les entrepreneurs à maintenir et à développer leurs entreprises dans le monde entier, et à être conscients des nouvelles tendances mondiales de l’ère post-pandémique.

Ceci se fera à travers plus de 100 sessions de brainstorming informatives impliquant plus de 150 intervenants.

Plus de 26 ministres du monde entier, des conférenciers de chefs d’entreprise internationaux, des économistes et des décideurs, participeront aux sessions, pour discuter de sujets importants dans le domaine de l’entrepreneuriat et des meilleures pratiques pour construire un système mondial d’entrepreneuriat.

Cet événement mondial verra également la signature de plusieurs accords et l’annonce d’opportunités d’investissements en faveur des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises, avec la participation de représentants du gouvernement et des secteurs privés et de grandes entreprises internationales.

