Le Cameroun et la Guinée Équatoriale s’unissent pour l’exploitation des champs pétro-gazier

En marge du 17ème sommet de la CEMAC, le président Camerounais et son homologue de la Guinée Equatoriale ont signé le 17 mars 2023, un accord pour l’exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers.

Les contours de cet accord n’ont pas été rendus publics mais selon nos informations, il s’agit des champs pétro-gazier de Yoyo (Cameroun) et Yolanda (Guinée Equatoriale). Selon une source à la SNH, cette convention permet aux deux pays d’unifier les données et d’exploiter conjointement les actifs miniers de ces 2 champ pétro- gazier transfrontalier.

La convention objet de révision avait en effet été signée en juillet 2017 entre les 2 pays pour développer conjointement les découvertes des champs de Yoyo et Yolanda. « Cet engagement commun entre les deux Chefs d’Etat est une parfaite illustration de la solidarité et de l’intégration sous régionale», peut-on lire du site officiel de la présidence de la République.

Faut-il le rappeler, le bloc de Yoyo s’étend sur plus de 679 km² dans le bassin de Douala/Kribi-Campo, et recèle un minimum de 47 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 18 millions de barils de pétrole de condensats selon les données officielles de la SNH. Il est mitoyen au champ Yolanda, qui appartient au bloc I, en Guinée équatoriale. Les deux abritent des réserves de gaz naturel et de pétrole et partagent une même structure géologique, le champ Yolanda se prolongeant au Cameroun.

A en croire Ecomatin, ce champ a été découvert par l’entreprise américaine Noble Energy en 2007, laquelle était en charge de son exploitation avant son rachat en octobre 2020 par une autre société américaine, Chevron. Selon les termes du contrat de partage de Production (CCP) signé entre Noble Energy et la SNH. Le CPP de Yoyo est conclu pour une durée de 25 ans, renouvelable une fois, pour dix 10 ans.

Il prévoit une participation de l’Etat, via la SNH, à hauteur de 25%. Le contrat prévoit par ailleurs, un budget de formation de 250 000 USD par an pendant les phases de développement et d’exploitation, r é s e r v é a u x ressortissants camerounais autres que ceux employés par Noble Energy. Il prévoit en outre, un budget annuel de 200 000 USD par an à allouer par la société d’exploitation à des actions sociales.