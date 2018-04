Le Cameroun glane 3 mÃ©dailles aux 21Ã¨mes Jeux du Commonwealth

Le Cameroun a remporté 3 médailles (1 argent et 2 bronze) aux 21èmes Jeux du Commonwealth qui se sont achevés samedi dans la ville australienne de Gold Coast.Ce bilan est largement en dessous du palmarès réalisé en 2014 à Glasgow, en Ecosse, où le Cameroun avait glané 7 médailles (1 or, 3 argent et 3 bronze).

Avec une dĂ©lĂ©gation composĂ©e de 42 athlètes, 13 encadreurs techniques, 6 encadreurs mĂ©dicaux et 6 administratifs, le Cameroun s’est surtout distinguĂ©, pour cette Ă©dition, par la dĂ©sertion des haltĂ©rophiles Petit David Minkoumba, Arcangeline Fouodji et Olivier Matam, ainsi que des boxeurs Tchoyi Ndzie, Simplice Fotsala, Arsène Fokou, Ulrich Yombo et Christelle Ndiang.

Le gouvernement ne s’est toujours pas prononcĂ© sur cette fugue massive, un remake des Jeux de 2012 Ă Londres, quand 7 athlètes camerounais avaient fait dĂ©fection.