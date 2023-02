Le Cameroun héberge le salon du numérique de l’Afrique centrale

Du 22 au 24 février 2023, le Palais des congrès de Yaoundé a réuni des experts des TIC pour discuter des opportunités offertes par la révolution numérique.

« Contribution de l’économie numérique à l’émergence du Cameroun et de la sous-région d’Afrique centrale ». C’est le thème dédié au Salon du numérique de l’Afrique centrale organisé du 22 au 24 février 2023 à Yaoundé, au Cameroun.

Les discussions dirigées par le professeur Boyomo Assala qui pilote le comité scientifique ont tourné autour des thèmes tels que le développement du numérique, ses industries, le développement des services financiers mobiles et les opportunités d’investissement via le partenariat public-privé sont parmi les différents thèmes qui ont meublé le salon. Une occasion pour les experts du numérique, les chefs d’entreprise et d’autres institutions opérant dans le secteur et d’autres institutions d’échanger et de proposer des solutions.

Tous s’accordent sur l’urgence de capitaliser les opportunités tout aussi vastes offertes par le numérique. Cela doit se faire en améliorant la fourniture de services aux citoyens, notamment par la réglementation des services de communication électronique.

Pour les experts, les secteurs public et privé doivent travailler à la mise en place et à la gestion des infrastructures numériques qui soutiendront et accompagneront les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ils ont saisi l’occasion pour souligner que le numérique a l’avantage d’être un atout pour l’intégration sous régionale.