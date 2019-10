Le Cameroun inaugure un système informatisé de gestion des activités douanières

Un nouveau système informatisé de gestion dématérialisée des activités douanières, dénommé «Camcis» (Cameroon Customs Information System), est entré en expérimentation mardi sur cinq sites pilotes du pays, a-t-on appris d’un communiqué du directeur général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga.Conçu par le système d’information douanier coréen, et appelé à remplacer «Sydonia++», application conçue à l’origine pour des besoins statistiques et dont la faiblesse dans la prise en charge de l’ensemble des procédures de dédouanement a été avérée, le nouvel outil électronique intègre, apprend-on, l’ensemble de la procédure de dédouanement, raccourcit considérablement le délai nécessaire pour effectuer les procédures en matière d’importation, d’exportation en même temps qu’il sécurise davantage les droits et taxes.

L’avènement de Camcis, espèrent les autorités, sera de nature à taire les virulentes critiques des milieux d’affaires locaux se plaignant, avec insistance, des délais de passage à l’export et à l’import, respectivement d’un peu plus de 8 et 11 jours alors que la moyenne, en Afrique subsaharienne, est de 4 et 5 jours respectivement.