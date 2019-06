Le Cameroun lance la distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnées

La 3e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées débute ce vendredi dans les régions de l’Est, du Sud, de l’Ouest et dans treize districts de santé du Littoral.

Le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda, a lancé jeudi, à Mandjou (région de l’Est), la 3e campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (Milda).

La première phase de la distribution qui débute ce vendredi sera menée dans quatre régions du pays : l’Est, le Sud, l’Ouest et le et certains district de santé dans le Littoral. Suivront ensuite les régions de l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord et du Nordau mois de juillet. Le Centre, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest fermeront la danse au mois de septembre.

Ouverte au mois de février, cette campagne porte sur le partage de 15 millions de Mildas dans des foyers préalablement récences. Elle rentre dans la série d’actions menées par le gouvernement camerounais en vue de lutter contre le paludisme, première cause de mortalité dans le pays avec 12,8% de décès enregistrés entre 2011 et 2017.

Les deux premières campagnes, organisées en 2011 et 2016, ont permis de distribuer 20, 4 millions de moustiquaires dans les ménages camerounais. Le pays connait une baisse du taux de prévalence depuis cette période donnée.