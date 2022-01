En prélude à la 5ème édition du parlement jeunesse, qui sera organisé du 6 au 11 février 2022, le ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique (Minjec), a lancé un recrutement de 180 parlementaires porteurs de projet innovateurs.

Le dit recrutement concerne tous les camerounais des deux sexes âgés entre 18 et 35 ans. Pour faire acte de candidature, le communiqué du Minjec précise que, le candidat doit avoir au moins développé un projet ou une invention valorisant la culture locale ou alors, être un jeune promoteur d’une junior entreprise de production ou de transformation de produits locaux.

Avec pour thème, « Jeunesse et patriotisme économique : innovation et résilience des jeunes dans le contexte de la Covid-19 », la 5ème édition du parlement de la jeunesse prévue par le Programme National Harmonisé (PNH) et organisée par le Minjec et le Réseau parlementaire Espérance jeunesse (REJE) s’inscrit dans le cadre de la 56ème édition de la fête de la jeunesse.

Notons que le thème de la 5ème édition a été arrêté le 2 décembre 2021 à Yaoundé, lors de la première réunion préparatoire de la fête de la jeunesse. Les dépôts de dossiers ont déjà débuté et le délai est prévu pour le 24 janvier 2022 auprès des délégations d’arrondissement de la jeunesse et de l’éducation civique ou via le lien mentionné dans le communiqué.