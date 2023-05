Le Cameroun paie 294 milliards de FCFA de sa dette au 1er trimestre 2023

L’information ressort du rapport de conjoncture de la dette publique du Cameroun au 1er trimestre 2023 rendu public par la Caisse autonome d’amortissement (CAA).

La note de conjoncture mensuelle de la dette publique au 23 mars 2023 signale un cumul réglé du service de la dette de 294,3 milliards de FCFA entre janvier et mars 2023. Il s’agit notamment de 82,6% pour la dette extérieure et 17,4% au titre de la dette intérieure (Hors Restes à Payer et remboursement BTA). En perspective, pour le second trimestre de l’année 2023, il est prévu le règlement d’un service de 212,7 milliards de FCFA dont 140,8 milliards de FCFA au titre de la dette extérieure et 71,9 milliards de FCFA au titre de la dette intérieure.

Rappelons qu’au cours de l’année 2022, la somme honorée par le Cameroun au titre du paiement du service de la dette publique est de 1 165,8 milliards de Fcfa. 706,4 milliards de Fcfa ont été remboursés au titre de la dette extérieure et 459,4 milliards de Fcfa pour la dette intérieure.

De façon détaillée, il s’agit, pour ce qui est de la dette extérieure, de 530,9 milliards pour l’amortissement du principal (soit 75,2% du service total) et 175,5 milliards de Fcfa de charge d’intérêts (soit 24,8 dudit service). En fonction des catégories de partenaires, la répartition montre que le paiement du service de la dette est plus important pour les dettes bilatérales et commerciales que pour la dette multilatérale.