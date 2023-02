Le Cameroun parmi les pays bénéficiaires des nouveaux investissements de l’UE

L’Union européenne à travers les initiatives Global Europe et Global Gateway aidera les États africains dans leurs projets de développement d’infrastructures et d’intégration régionale.

Le Cameroun pour la période 2021-2027 va bénéficier d’une enveloppe de 150 milliards d’euros. C’est par le biais de la stratégie d’investissement, Global Gateway soutenue par la Team Europe. Elle est composée de l’Union européenne et des institutions financières du vieux continent telles que la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).

Ce fonds d’investissement, comme l’expliquent nos confrères d’EcoMatin, s’articulera autour du programme indicatif multi-annuel. C’est donc près de 116,7 milliards de F qui seront versés à titre d’appui financier pour la période 2021-2024, dans le cadre de celle-ci. Et pour la période 2025-2027, l’allocation financière correspondante sera déterminée à la suite d’une revue de performance du portefeuille en 2024.

La stratégie européenne « Global Gateway » vise ainsi à développer des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde.