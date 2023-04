Le Cameroun parmi les quatre bénéficiaires de Better Cotton

Le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Benin font partie des pays qui vont bénéficier des objectifs d’impact de la stratégie 2030 de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Better Cotton.

L’ONG Better Cotton, qui promeut le développement durable pour le coton, a rassemblé mardi à Abidjan des représentants de sociétés cotonnières et d’organisations pour évoquer les perspectives de la production durable de coton en Afrique et explorer les opportunités. A cette occasion, les programmes Better Cotton ont été évoqués avec ses ambitions à long terme qui sous-tendent sa stratégie 2030, que ce soit en Côte d’Ivoire mais aussi au Bénin, au Togo et au Cameroun.

L’initiative arrive au moment où le Cameroun ambitionne de réaliser une production annuelle de 400 000 tonnes de coton graines dès l’année 2025. La culture du coton représente un pilier considérable de l’économie des régions septentrionales du pays (Nord ; Extrême-Nord et Adamaoua) avec 60% des revenus nets agricoles ; 6% des exportations hors pétrole ; 14,1% du Produits intérieur brut (PIB) agriculture d’exportation.

Plus de 2.4 millions d’agriculteurs dans 26 pays ont désormais une licence pour vendre leur coton sous le nom de Better Cotton. Au total, les programmes de l’ONG ont touché près de 4 millions de personnes dont la vie professionnelle est liée à la production de coton. La structure a récemment annoncé quatre nouvelles cibles d’impact couvrant la santé des sols ; l’autonomisation des femmes ; les pesticides et les moyens de subsistance durables.

Rappelons que Better Cotton est une initiative à l’origine de laquelle se sont retrouvés autour du WWF, en 2005, des acteurs aussi divers qu’Adidas, Gap, H&M, l’Organisation inter-églises pour la coopération pour le développement (ICCO), entre autres. Sont représentés au sein de son conseil quatre principales catégories d’acteurs : détaillants et marques, fournisseurs et fabricants, organisations de producteurs et société civile.