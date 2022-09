Le Cameroun participe au Forum mondial sur le financement des PME

La rencontre se tient au Cambodge du 19 au 23 septembre 2022.

Un forum sur le financement des PME se tient au Cambodge. Pour l’occasion, Achille Bassilekin III, ministre camerounais en charge des PME y conduit une délégation.

Les travaux en cours ont débuté par une session plénière sous le thème : Financement des PME : moteur de croissance et créateur d’emplois. Le panel était constitué pour la circonstance de Hourn THY, Operations office, SME Finance Forum, de Hanh Nam NGUYEN, Program Manager IFC, et de Syed Abdul MOMEN, Deputy managing director, Head of SME, BRAC Bank.

Les travaux qui se poursuivent sont menés au profit du développement des PME, sous-tendu par l’amélioration de l’accès aux financements, notamment au regard de l’enjeu majeur de développement structurel et de long terme pour les économies mondiales en général et africaines en particulier.

Situation du Cameroun

L’annuaire statistique sur les PMEESA a été présenté le 30 juin 2022 à Yaoundé. Selon le ministère des PME, « les informations statistiques sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les Organisations de l’Economie sociale (OES) et les Unités de Production Artisanale (UPA) sont indispensables à la prise de décision dans le cadre d’élaboration des politiques publiques et permettent de mieux accompagner les acteurs du secteur privé pour qu’ils jouent efficacement leur rôle de catalyseur de la transformation structurelle de notre Economie ».

En effet, cet annuaire a souligné que, conformément aux derniers recensements, la croissance est de l’ordre de 324 899 petites entreprises créées en 2021, à cela il faut ajouter 649 grandes entreprises avec une forte prédominance des établissements qui représentent environ 80% qu’il conviendrait d’accompagner pour favoriser l’émergence.

Au détail, il s’agit de 324 250 petites et moyennes entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, et 649 grandes entreprises. Ce chiffre a connu une augmentation par rapport à l’année d’avant, où l’on avait 289 428 entreprises.

En 2021, l’on a enregistré dans les centres de formalité de création d’entreprises 15 591 PME créées sur l’étendue du territoire, soit une croissance de 45,96%.