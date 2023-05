Le Cameroun participe pour la 2è fois au concours interrégional « Mon idée, Mon entreprise »

Le pays sera représenté par Loutie Djousse Vades, étudiant en cycle Ingénieur à l’Ecole nationale polytechnique de Maroua.

Dans le but de promouvoir et de susciter l’esprit d’entrepreneuriat en milieu universitaire, les directions régionales Afrique australe et Océan indien, Afrique centrale et Grands Lacs, et Afrique de l’Ouest de l’AUF s’associent pour organiser la 2ème édition du concours inter-régional « Mon idée, Mon entreprise ». Le concours s’adresse aux étudiants des établissements membres de l’AUF et vise fondamentalement à leur offrir l’opportunité et les moyens de transformer leurs idées en projet d’entreprise.

L’objectif est de favoriser la culture entrepreneuriale parmi les étudiants des universités membres de l’AUF Afrique australe et Océan indien, de l’AUF Afrique centrale et Grands lacs & de l’AUF Afrique de l’Ouest. Plus spécifiquement, il s’agit de :

susciter et encourager l’esprit entrepreneurial des étudiants ;

diffuser la culture entrepreneuriale dans les universités membres ;

encourager la réflexion autour de l’entrepreneuriat des étudiants ;

faciliter la mise en relation entre des étudiants porteurs d’idées d’entreprise et divers acteurs de l’écosystème entrepreneurial (start-up, incubateurs, entrepreneurs…) ;

promouvoir les initiatives entrepreneuriales des étudiants.

Dans le cas de l’Afrique Centrale, le Cameroun est le pays ayant reçu le nombre le plus élevé de candidatures (160 Candidatures) provenant des diverses universités et IPES du Cameroun. S’en est suivie une présélection de 25 candidats qui ont tour à tour suivi des ateliers en Art oratoire, Montage financier, Marketing stratégique et opérationnel. Ces ateliers ont permis aux 25 candidats présélectionnés de proposer une version améliorée de leur projet initial ; ce qui a permis de sélectionner 10 finalistes pour la finale nationale Cameroun.

A l’issue de la finale nationale du concours Mon idée, Mon entreprise, le vainqueur est désormais connu ! Il s’agit de Loutie Djousse Vades étudiant de 27 ans en niveau 5 de cycle Ingénieur à l’Ecole Nationale Polytechnique de Maroua en filière « Energie Renouvelable » Son projet intitulé Lova Cook est un foyer amélioré à cogénération d’énergie thermique et électrique.

Il sera donc celui qui représentera le Cameroun à la finale interrégionale qui se déroula à Douala courant juin.

Notons que le concours interrégionale « Mon idée, Mon Entreprise » est à sa 2ème édition, il s’agira aussi de la 2è participation du Cameroun.