Le Cameroun présente ses mesures face au changement climatique

Cela a été fait par son ministre des Relations extérieures Lejeune Mbella Mbella, lors du forum diplomatique d’Antalya organisé en Turquie du 11 au 13 mars dernier.

Pour la deuxième fois consécutive, la Turquie a réuni sur son sol, chefs d’Etats, de gouvernement, leaders d’opinions publiques, opérateurs économiques et universitaires. Et c’est la ville d’Antalya qui a servi de cadre à leur rencontre.

Rencontre qui porte son nom, Forum diplomatique d’Antalya. Le thème y consacré est ‘Reconstruire la diplomatie’. Le Cameroun représenté par son ministre des Relations Extérieures Lejeune Mbella Mbella, s’est appesanti sur ‘Le changement climatique et la transition énergétique’.

Occasion pour le minrex de présenter les efforts du Cameroun dans sa riposte et la protection de l’écosystème. Lejeune Mbella Mbella a par ailleurs tenu à encourager les investisseurs à rejoindre ce combat pour sauver la nature.

Pour Lejeune Mbella Mbella, les Etats et les institutions financières mondiales doivent financer les politiques climatiques mais également investir en priorité dans les projets axés sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les réseaux d’énergies, ainsi que dans les initiatives de recherche au développement et à l’innovation relevant du secteur énergétique.

Le forum d’Antalya a connu la participation de plusieurs dirigeants mondiaux qui n’ont pas manqué de saluer l’initiative. C’est le ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, qui a prononcé le discours d’inauguration et a déclaré « nous organisons le Forum de diplomatie d’Antalya dans cette ville, qui abritait Patara, le premier parlement du monde, où la tradition de chercher des solutions aux problèmes en parlant et en négociant avait commencé ».

Et il n’a pas manqué de souligner « la Turquie a le cinquième plus grand réseau diplomatique avec deux cent cinquante-deux missions, avec notre personnel expert dans le monde, y compris dans les zones les plus difficiles, et que nous menons une diplomatie entreprenante en essayant de résoudre les problèmes dans tous les coins du monde, à la fois au niveau des dirigeants et au niveau des ambassades ».

Ce forum qui offre une plateforme de discussions interactives sur les aspects clés de reconstruction des coopérations bilatérales et multilatérales a été l’occasion pour le Cameroun de renforcer ses relations diplomatiques. Le ministre Lejeune Mbella Mbella a pu rencontrer son homologue turc, Mevlüt Çavuşoğlu.

Les deux diplomates ont pu se féliciter de la coopération, l’amitié et la solidarité qui existent entre les deux pays.