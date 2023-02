L’Autorité aéronautique civile du Cameroun envisage de recruter 106 agents opérationnels de sûreté devant servir dans les aéroports du pays.

Pour une sécurité optimale dans les aéroports du Cameroun. Un test de recrutement d’agents de sécurité sera organisé à cet effet du 17 avril au 6 mai prochain. Ce test est ouvert aux Camerounais âgés entre 21 et 30 ans et titulaires d’un BEPC. L’objectif ainsi visé est de renforcer la sûreté dans les aéroports camerounais pour réduire le risque de malveillance susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens, comme les attentats terroristes.

Les agents recrutés « seront responsables au quotidien de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l’aviation civile dans les aéroports camerounais visant à empêcher toute intrusion illicite des personnes dans les aéroports et de maintenir l’intégrité et la stérilité des installations aéroportuaires », est-il précisé dans l’avis de recrutement signé le 21 février.

Concrètement, ces agents seront chargés d’assurer la garde de sûreté des « points vulnérables » des aéroports et des aéronefs, d’assurer les patrouilles (pédestres et motorisées) de sûreté côté ville et côté piste. Ils vont également procéder à l’analyse comportementale des usagers à l’aérogare, contrôler les accès aux zones sécurisées et maintenir « l’intégrité » au stockage et au transport de surface des bagages et colis sécurisés pour s’assurer qu’aucun objet interdit ne puisse être introduit dans ces zones protégées.

Cet avis de recrutement intervient au moment où l’aviation civile fait face à certains facteurs exogènes qui mettent à mal la sûreté. Il s’agit de l’envahissement des domaines aéroportuaires par les habitations et activités diverses à proximité des aéroports, notamment à l’aéroport international de Douala ; la résurgence d’actes malveillants tels les intrusions de piste, le vandalisme sur les clôtures et lampadaires de sûreté, ainsi que la menace provenant des systèmes portatifs de défense aérienne (Manpads).