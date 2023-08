Le Cameroun s’active dans l’accélération de la transformation numérique

La ministre des Postes et Télécommunications, a présidé ce 23 août 2023 à Yaoundé, la cérémonie de lancement du Projet d’accélération de la transformation numérique au Cameroun (PATNuC).

Le Projet d’accélération de la transformation numérique au Cameroun est le fruit de la collaboration entre le Cameroun et la Banque mondiale. Il a pour objectif d’accroître l’inclusion numérique et l’utilisation des solutions agricoles numériques par les acteurs de chaînes agricoles ciblés ; renforcer l’inclusion numérique et l’utilisation des solutions agricoles numériques par certains acteurs de la chaîne agricole.

Le PATNuC, souligne la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, s’inscrit en droite ligne de la Stratégie nationale de développement, SND30. « Le Patnuc incarne l’approche de la transformation numérique visant un secteur hautement stratégique pour le Cameroun, tout en proposant de réformer le cadre réglementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) », détaille la ministre.

Ledit projet a été approuvé par la Banque mondiale le 28 septembre 2021 pour un montant de 100 millions de dollars américains, soit environ 60 milliards de Fcfa, et déclaré effectif en février 2023.

De manière spécifique, le PATNuc vise à, poursuivre les réformes et les politiques du secteur des technologies de l’information et de la communication ; améliorer les compétences numériques des citoyens ; favoriser le développement d’application et de services numériques ; accroître la portée de l’utilisation des services numériques et stimuler l’emploi et l’entrepreneuriat.

Présent à la cérémonie de lancement du projet, Cheick Kanté, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine et la Guinée Equatoriale, salue la collaboration qui a prévalu tout au long de la préparation dudit projet.

Dans sa prise de parole, il a souligné que le développement insuffisant du marché de l’internet à haut débit, freine le développement du secteur des TIC au Cameroun. « La performance numérique globale du Cameroun se positionne relativement mal ». Le fonctionnaire de l’institution de Bretton Woods révèle qu’à l’échelle mondiale, le Cameroun est classé 114ème sur 131 pays dans l’indice de préparation de réseau 2022. Il indique également que le marché de l’internet à haut débit a connu une croissance limitée après 2020.

« De plus, en fin 2022, le Cameroun se classait 17ème sur 21 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre en matière de débit moyen de l’internet et le prix de 2 gigas d’internet représentait 3,7% du revenu moyen mensuel par habitant, pour un objectif de 2% ».