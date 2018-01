Le Cameroun Â«sera prÃªtÂ» pour la CAN 2019, selon Paul Biya

Le chef de l’État camerounais, Paul Biya, a assurĂ© que son pays «sera prĂŞt» pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qu’il organise en 2019.S’adressant Ă ses compatriotes dimanche soir, Ă l’occasion des traditionnels vĹ“ux de nouvel an, il a rĂ©itĂ©rĂ© son engagement personnel en rapport avec ce challenge, insistant par ailleurs pour que, Ă l’image des sportifs, les populations «sauront se montrer Ă la hauteur de l’Ă©vĂ©nement et prĂ©senter le meilleur visage du Cameroun».

S’appesantissant sur le plan sportif, Paul Biya s’est fĂ©licitĂ© des belles victoires engrangĂ©es au cours de l’annĂ©e qui s’achève nous Ă l’instar du 5ème sacre de la sĂ©lection de football au Gabon, et de celui des volleyeuses obtenu dans la capitale, YaoundĂ©.

Abordant les questions politiques et sĂ©curitaires, sans doute les plus attendues par l’opinion publique, le chef de l’État a annoncĂ© la poursuite, avec dĂ©termination et de concert avec les pays voisins et les partenaires internationaux, les efforts «en vue de l’Ă©radication totale» de la secte islamiste Boko Haram dans la rĂ©gion de l’ExtrĂŞme-Nord.

Concernant la crise anglophone, qui sĂ©vit depuis plus d’un an dans les rĂ©gions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest oĂą des revendications sĂ©paratistes sont soulevĂ©es, Paul Biya a affirmĂ© que le gouvernement s’Ă©tait efforcĂ© d’apporter des rĂ©ponses appropriĂ©es aux dolĂ©ances Ă caractère socioprofessionnel, lesquelles ont malheureusement «fait l’objet d’une rĂ©cupĂ©ration par des extrĂ©mistes, cherchant Ă imposer par la violence, leur projet sĂ©cessionniste».

Prenant ses compatriotes Ă tĂ©moin, quant Ă la gravitĂ© des dĂ©bordements qui en ont rĂ©sultĂ©, il a rappelĂ© son devoir de veiller Ă l’ordre rĂ©publicain, Ă la paix sociale, Ă l’unitĂ© de la nation et Ă l’intĂ©gritĂ© du Cameroun, prĂ©cisant que les opĂ©rations de sĂ©curisation engagĂ©es Ă cet Ă©gard ont donnĂ© d’excellents rĂ©sultats et «vont se poursuivre sans faiblesse, mais sans excès».

Se disant conscient que le souhait de tous les Camerounais de bonne volonté est que les tensions cessent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et que la situation revienne à la normale, il a rappelé la création par ses soins, de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dont le rôle essentiel est la promotion du vivre ensemble.

Paul Biya, dans la mĂŞme optique, a dĂ©clarĂ© avoir demandĂ© au gouvernement, dès le dĂ©but de la crise, d’engager un dialogue constructif avec les enseignants et les avocats anglophones, dans le but de rechercher des solutions Ă leurs revendications.

«De nombreuses actions ont Ă©tĂ© prises par le gouvernement Ă l’issue de ce dialogue, allant mĂŞme au-delĂ des revendications initiales. D’autres sont en cours ou envisagĂ©es. Le dialogue, je le prĂ©cise bien, a toujours Ă©tĂ© et restera toujours pour moi, la voie privilĂ©giĂ©e de rĂ©solution des problèmes, pour autant qu’il s’inscrive strictement dans le cadre de la lĂ©galitĂ© rĂ©publicaine.»

Les consultations menĂ©es, mais aussi les multiples avis et suggestions que recueillis, ont ainsi confortĂ© le prĂ©sident de la RĂ©publique dans l’idĂ©e que ses concitoyens souhaitent participer davantage Ă la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local.

Croyant fermement que l’accĂ©lĂ©ration du processus de dĂ©centralisation permettra de renforcer le dĂ©veloppement des rĂ©gions, Paul Biya prescrit la mise en Ĺ“uvre des mesures nĂ©cessaires pour concrĂ©tiser rapidement cette rĂ©forme majeure, ainsi que le parachèvement de la mise en place des institutions prĂ©vues par la Constitution et qui permettra de consolider l’État de droit et ouvrira une nouvelle page du processus dĂ©mocratique.

«2018 sera une importante année électorale», a-t-il martelé, assurant que «toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité».

Sur un autre plan, le chef de l’État a saluĂ© la rĂ©silience de l’Ă©conomie nationale dans un contexte difficile, non sans souligner les difficultĂ©s de trĂ©sorerie dont les fournisseurs, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, ont pâti en 2017.

Il a Ă cet effet annoncĂ© la poursuite des efforts en faveur de l’optimisation de la collecte des revenus de l’Etat et de la rationalisation de la dĂ©pense publique, avec une attention particulière Ă la situation des PME, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due, comme de l’amĂ©lioration de leur accès au crĂ©dit bancaire.

Le Cameroun, a-t-il affirmĂ©, va Ă©galement poursuivre rĂ©solument l’exĂ©cution des grands travaux, avec un accent particulier sur les infrastructures routières, les services de proximitĂ© Ă la population en ce qui concerne la fourniture en eau, en Ă©lectricitĂ© et en soins de santĂ©, qui bĂ©nĂ©ficieront d’une attention spĂ©ciale.

Paul Biya a Ă©galement indiquĂ© avoir donnĂ©, au gouvernement, l’instruction de parachever les rĂ©flexions relatives Ă la mise en place progressive de la couverture santĂ© universelle.