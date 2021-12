Le Cameroun sera-t-il le pays-hôte de la CAN 2021 ?

En novembre dernier, le secrétaire général de la Confédération Africaine de Football, Véron Mosengo-Omba a fait une déclaration. Il a fait part de ses inquiétudes par rapport à la délocalisation de la CAN 2021 au Cameroun. Cette crainte ressort de la situation du stade prévu pour accueillir l’événement. Toutefois, le Cameroun affirme qu’il sera livré dans les délais.





Le complexe sportif d’Olembé toujours en chantier

Alors que la compétition pour la CAN 2021 se dispute du 9 janvier au 6 février 2022, le stade d’Olembé demeure en plein travaux. Pour rappel, ces derniers doivent terminer le 30 novembre dernier. D’abord reportée pour le 3 décembre, la date de remise du stade reste incertaine. Ce qui laisse le doute planer quant au choix du pays-hôte .

Le stade n’étant pas fini, les répétitions pour la cérémonie d’ouverture de la CAN se déroulent alors à Douala. Cependant, Narcisse Mouelle Kombi affirme que le complexe de Yaoundé est prêt pour la dernière inspection de la CAF.





L’arrivée du trophée de la CAN au Cameroun

Malgré les inquiétudes de préparation, le trophée pour la CAN 2021 est arrivé au Cameroun le 7 décembre 2021. D’après Adrien Bechonnet, directeur marketing de TotalEnergies, le trophée sera présenté dans les villes où se tiendra la compétition.

Le président du comité d’organisation, Narcisse Mouelle Kombi affirme que la présence de ce trophée sur les terres camerounaises est une fierté nationale. La cérémonie de réception a d’ailleurs été suivie d’un spectacle culturel . « Mola », la mascotte de la compétition a par ailleurs été sollicitée.

Le calendrier pour la CAN 2021

Les matchs de poule ont lieu du 9 au 20 janvier. La finale et les huitièmes sont prévues du 23 au 26 janvier. Quant aux quarts et aux demi-finales, ils se tiendront respectivement les 29 et 39 janvier et les 2 et 3 février 2022. Enfin, les matchs pour la troisième place et la finale se dérouleront le 6 février 2022.





Pour cette édition, les participants sont répartis en 6 groupes. La distribution s’est faite par tirage au sort le 17 août 2021. Les listes sont visibles sur Parisportifs.fr pour avoir une idée des équipes sur ce parier.

Pourquoi le Cameroun ?

Pouvant accueillir jusqu’à 60 000 places, Olembé de Yaoundé figure parmi les stades retenus pour la CAN 2021. Il répond parfaitement aux critères de la CAF vis-à-vis de la qualité. Olembé a déjà pu accueillir le match éliminatoire pour la coupe du monde 2022 entre le Cameroun et le Malawi.

Le chantier actuel sert à effectuer les finitions du stade selon les explications de Narcisse Mouelle Kombi. Ce sera la deuxième fois de l’histoire que le Cameroun sera le pays-hôte de la CAN après 1972. Ce moment où les congolais ont remporté la victoire contre le Mali avec un score de 3 buts à 2.