Le Cameroun s’intéresse à Trade4msme, une plateforme de l’OMC en faveur des PME

Achille Bassilekin III, ministre camerounais des petites et moyennes entreprises a adressé une correspondance aux acteurs constituant le réseau des PME camerounaises de saisir les opportunités qu’offre cette plateforme.

Une passerelle vers les informations commerciales sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). C’est ainsi qu’on peut définir la plateforme Trade4msme.

Le ministre des PME dans une note publiée le 21 juin 2022, a porté à la connaissance des chefs d’entreprises, et l’ensemble des groupements et autres corporations relevant de son portefeuille d’activités ; notamment : les chambres consulaires , les organisations patronales, les associations professionnelles et autres faitières du secteur des PME que, l’Organisation mondiale du Commerce a mis sur pied la plateforme Trade4msme.

Selon le ministre des PME , « cet important outil de promotion des PME fournit un ensemble d’informations et de donnes utiles sur les opportunités d’exportation vers les marchés porteurs et enseigne sur les modalités réglementaire et opérationnelles relatives aux démarches d’importation et d’exportation, en vue de permettre aux MPME de se positionner efficacement dans les circuits du commerce international ».

De façon précise, la plateforme offre entre autres, des éclairages sur les étapes à suivre avant les opérations d’importation et d’exportation. Aussi, elle enseigne la négociation des contrats commerciaux et la réglementation en vigueur régissant le commerce et la propriété intellectuelle.

Trade4MSME est une initiative du groupe de travail informel sur les MPME, un groupe de membres de l’Organisation mondiale du commerce travaillant à faciliter l’engagement des petites entreprises dans le système commercial.

Cette plateforme fournit un contenu opportun et organisé pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les décideurs et les chercheurs sur les défis et les opportunités auxquels les MPME sont confrontées lorsqu’elles s’engagent dans le commerce international.