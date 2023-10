Le Cameroun va abriter un Laboratoire sous-régional de recherche sur la démocratie

Le Cameroun devient le siège du Laboratoire Arc Côtier et Central, une unité de recherche et d’action dédiée à la promotion de la démocratie. Basé à Douala ce laboratoire sera hébergé au sein de The Okwelians, un Think Do Tank dédié à l’innovation sociale cofondé en 2020 par l’avocat d’affaires Jacques Jonathan Nyemb.

La Fondation de l’Innovation pour la Démocratie (FID) a choisi le Cameroun pour abriter le Laboratoire Arc Côtier et Central, une unité de recherche à vocation sous régionale, qui couvrira l’Afrique centrale y compris les pays des Grands lacs. Il sera coordonné par Dr Richard Makon, universitaire et figure médiatique camerounaise.

« Globalement Laboratoire Arc Cotier et Central se fixe six missions principales à savoir cartographier et mettre en réseau les acteurs œuvrant dans le domaine de la démocratie, diffuser des idées et des approches démocratiques, fournir des outils aux personnes intéressées par les questions de démocratie, partager des informations et des données, ainsi que soutenir et accompagner les acteurs impliqués » a indiqué Dr Richard Makon mercredi au cours d’une conférence de presse relative au lancement de cette initiative.

Entre autres, on retiendra que ce laboratoire qui est une excroissance de la Fondation de l’Innovation pour la Démocratie (FID) va développer « une formation destinée aux jeunes blogueurs de la sous-région, un programme de leadership ouvert aux acteurs de la société civile, ainsi qu’un programme de recherche sur les questions de sécurité et de démocratie », précise Dr Richard Makon avant d’ajouter que d’autres programmes sont également en cours de développement.

Présent à la conférence de presse du lancement de cette unité de recherche, Jacques Jonathan Nyemb, Président du Think Do Tank The Okwelians, a exprimé son enthousiasme quant à l’opportunité pour son Think Do Tank d’héberger une telle initiative qui a un rayonnement sous-régional. « Héberger le Laboratoire Arc Côtier et central qui travaille sur les mêmes sujets que le laboratoire de The Okwelians est une opportunité pour nous dans la mesure où il nous permettra d’étendre les actions de The Okwelians au-delà du Cameroun, dans un spectre sous régional et peut être continental » va-t-il indiquer avant de poursuivre « cette cohabitation entre le laboratoire de The Okwelians et le Laboratoire Arc Côtier et Central de la FID nous donne l’occasion d’accélérer la réflexion et l’action autour du changement de paradigme sociétal mais aussi l’occasion d’accélérer la réflexion dans la définition d’un modèle de gouvernance durable permettant de garantir plus de paix, plus de stabilité et davantage de prospérité au sein des pays de la sous-région Afrique centrale et côtière ».

Il convient de souligner que le Laboratoire Arc Côtier et Central est une initiative issue de la Fondation de l’Innovation pour la Démocratie, qui découle des résolutions du sommet France-Afrique de Montpellier. Lors de ce sommet, le président français Emmanuel Macron avait réuni la jeunesse africaine pour repenser les relations entre la France et le continent. L’idée de créer la Fondation de l’Innovation pour la Démocratie avait été proposée par le philosophe Achille Mbembe et a été retenue pour moderniser les relations franco-africaines.

Outre le laboratoire hébergé par The Okwelians, la Fondation de l’Innovation pour la Démocratie prévoit de créer d’autres laboratoires pour étendre son impact sur le continent. Pour l’instant, un laboratoire couvrant l’Afrique de l’Ouest, englobant 19 pays, est opérationnel, tandis que d’autres laboratoires sont en phase de développement.