Le Cameroun va intégrer le vaccin Covid-19 dans la vaccination de routine

Selon les données du Programme élargi de vaccination (Pev), plus de 2 millions de Camerounais ont été vaccinés lors de la dernière vague de la campagne organisée en novembre dernier; un record pour le pays depuis le lancement de la vaccination le 12 avril 2021. « Grâce à la campagne, nous nous sommes éloignés des pays qui avaient une couverture vaccinale inférieure à 10 %. C’est déjà une belle avancée », estime le Dr Tchokfe Ndoula. Mais l’important, pour le Dr. Shalom Tchokfe est de vacciner les groupes à risque.

« Grâce à la campagne, nous avons déjà couvert plus de 80% des agents de santé. Ce qui reste, ce sont les personnes âgées et les personnes vivant avec des comorbidités », dit-il. Le 14 décembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité le Cameroun pour le « succès » de cette campagne, saluant la « priorité » accordée aux groupes à risque et vulnérables.

Mais si la couverture vaccinale est en hausse, elle reste faible. C’est pourquoi les autorités sanitaires multiplient les campagnes pour vacciner le plus de personnes possible. Le 30 décembre, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, a prescrit le « renforcement » de la vaccination contre le Covid-19 dans les hôpitaux et les centres de vaccination pour éviter que les fêtes de fin d’année ne soient des facteurs de risque de recrudescence des cas, notamment à travers la importation de nouveaux variant de la maladie.