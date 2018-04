Le Cameroun va lever 5 milliards FCFA sur le marchÃ© sous-rÃ©gional

L’État du Cameroun procède, ce mercredi, Ă une Ă©mission par voie d’adjudication de bons du TrĂ©sor assimilables (BTA) d’un montant de 5 milliards FCFA sur le marchĂ© de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (CEMAC), a appris APA auprès des services compĂ©tents du ministère des Finances.Avec une valeur nominale de 1 million FCFA, cette opĂ©ration se dĂ©roulera auprès de 16 banques et Ă©tablissements financiers agrĂ©Ă©s comme SpĂ©cialistes en valeurs du TrĂ©sor (SVT) du pays Ă©metteur, mais aussi du Congo, du Gabon, de la GuinĂ©e Équatoriale, de la RĂ©publique centrafricaine et du Tchad.Â

Les opĂ©rations du mĂŞme type, menĂ©es depuis le dĂ©but de l’annĂ©e en cours, ont enregistrĂ© des taux de couverture assez confortables, soit 100% le 28 mars, 316,4%, 327,02%, 229,08% et 180,57% ceux les 17 janvier, 21 et 28 fĂ©vrier et le 14 mars respectivement.

Sur l’ensemble de l’annĂ©e 2017, le Cameroun compte Ă©mettre des titres publics de l’ordre de 260 milliards FCFA, dont le fruit sera destinĂ© au financement des projets structurants.