Le Cameroun veut améliorer les résultats des travaux financés par le Fonds routier

Les recommandations d’un audit technique de ces projets ont été présentées vendredi dernier à Yaoundé au cours d’un atelier présidé par le ministre Yaouba Abdoulaye.

Le ministre délégué au ministère des Finances, par ailleurs président du Comité de gestion du Fonds routier, Yaouba Abdoulaye a présidé vendredi dernier la cérémonie de restitution des résultats de l’audit technique des contrats de travaux, de prestations de services instinctuelles, et des fournitures sous financement Fonds routier pour les années 2019/2020. Il était question de présenter des données enregistrées, recueillir les observations des acteurs impliqués dans l’exécution des marchés.

L’objectif de cet audit réalisé par le cabinet Auditec Foirier à terme est obtenir un réseau routier mieux entretenu, qui assure le transport des personnes et des biens grâce à une utilisation efficace, efficiente et optimale des ressources financières transférées au Fonds routier pour les besoins de la cause.

A en croire Cameropon tribune, trois thématiques ont fait l’objet d’analyse et de débats au cours des travaux en groupe qui ont suivi la phase protocolaire. Il s’agit de la maturation et la passation des marchés, l’exécution des projets et el système d’archivage. Les parties prenantes ont donc été sensibilisées sur les questions de conformité et de qualité technique des travaux et prestation de service.

Selon Cameroon tribune, ce sont 137 projets qui ont été effectivement audités dans les dix régions du pays. De la phase de maturation et programmation des projets, on observe plusieurs faiblesses. En guise de recommandation donc, l’audit parle d’une nécessité de documenter et archiver les études préalables, d’inscrire tous les marchés projetés dans les journaux de projets publiés par le Minepat, d’inscrire de manière sincère les montants alloués aux projets dans les journaux de programmation, d’uniformiser la programmation des projets des administrations publiques et des CTD : déplafonner les ressources allouées annuellement au Fonds routier etc.