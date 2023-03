C’est l’information forte qui ressort d’un communiqué du ministre de la Communication rendu public 27 février 2023.

« Le ministre de la Communication, à l’honneur d’informer l’opinion nationale qu’en vue de la création d’une forêt domaniale à Zoétéle, dans la région du Sud, le ministre des Forêts et de la Faune procède au classement permanent comme forêt de production de 23 244,95 hectares, constituée par la forêt de Zoétélé », peut-on lire dans un communiqué de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Cette sortie du ministre de la Communication laisse transparaitre la volonté du gouvernement a implanté une forêt domaniale dans cette partie du pays.

En guise de définition de façon ramassée, une forêt domaniale est un massif forestier appartenant à l’Etat. Au Cameroun, le dispositif y relatif est contenu dans loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Dans cette loi on classe une forêt domaniale dans la catégorie des forêts permanentes.

Ainsi l’article 23 de cette loi prévoit que : « l’aménagement d’une forêt permanente se définit comme étant la mise en œuvre sur la base d’objectifs et d’un plan arrêtés au préalable, d’un certain nombre d’activités et d’investissements, en vue de la protection soutenue de produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter d’effets indésirables sur l’environnement physique et social », peut-on lire.

Il faut dire que la superficie que le gouvernement veut mettre dans son portefeuille foncier peut actuellement connaître des occupations et pour se faire, la carte qui présente son découpage est disponible et consultable par le public au ministère des Forêts et de la Faune, direction des forêts à Yaoundé, à la délégation régionale des forêts du Sud et à la délégation départementale des forêts et de la faune du Dja et Lobo.

Mais plus encore : « les éventuelles oppositions et réclamations relatives à ce projet de classement sont reçues à la préfecture de Sangmélima, chef –lieu du département du Dja et Lobo, pendant les 30 jours suivant la date d’affichage du présent avis au public », rajoute le communiqué de René Sadi.

A en croire Ecomatin, il convient de relever que deux hypothèses pourraient être envisagées dans cette volonté du gouvernement à créer une forêt domaniale à Zoétélé. D’une part nous avons la préservation de l’environnement car la région du Sud est réputée pour avoir de grands massifs forestiers que peuplent plusieurs variétés d’animaux.

D’autre part elle pourrait être mise à la disposition d’investisseurs. Ce dans l’optique d’aider le pays à poursuivre sa volonté de développement qui s’articule autour de la Stratégie nationale de développement à l’horizon 2030 (SND30).