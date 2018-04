Le Cameroun veut de doter d’un technopole agro-industriel

L’État du Cameroun a lancé un appel public international à manifestation d’intérêt (APMI) en vue de la sélection d’un promoteur devant l’accompagner dans la mise en place du parc technologique de référence agro-industriel («technopole») dans la localité de Ouassa Babouté (Centre), informe un communiqué du gouvernement.Prévu suivant le modèle du «smart city», le projet consiste en la création d’une zone industrielle de transformation de haute technologie dotée d’un centre de recherche et développement de haut niveau, à même d’accueillir des chercheurs de niveau international, et comprendra une infrastructure d’accompagnement des entreprises et des producteurs de matières premières ainsi qu’une zone commerciale et de services aux entreprises.

Le projet de technopole contribuera aussi à mettre en place un système de développement inclusif intégrant les bassins de production situés dans les zones rurales, et basé sur des accélérateurs de l’innovation.

Le parc, proprement dit, procédera à la transformation de plusieurs spéculations identifiées dans les études techniques, et sera construit pour constituer également un pôle de tourisme technologique.

Quant au profil des éventuels soumissionnaires, il concerne les entreprises indépendantes, avec une préférence pour les groupements d’entreprises.