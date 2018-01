Le Cameroun veut lever 5 milliards sur le marché de la CEMAC

Le TrĂ©sor public du Cameroun procèdera, mercredi, Ă une Ă©mission, par voie d’adjudication, de bons du TrĂ©sor assimilables (BTA) d’un montant de 5 milliards FCFA sur le marchĂ© de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (CEMAC), a appris APA auprès des services compĂ©tents du ministère des Finances.Avec une valeur nominale de 1 million FCFA, cette opĂ©ration  se dĂ©roulera auprès de 16 banques et Ă©tablissements financiers agrĂ©Ă©s comme SpĂ©cialistes en valeurs du TrĂ©sor (SVT) du pays Ă©metteur mais aussi du Congo, du Gabon, de la GuinĂ©e Équatoriale, de la RĂ©publique centrafricaine et du Tchad.Â

Il convient de noter qu’il s’agit de la première Ă©mission de ce type pour le compte de l’annĂ©e 2018, au cours de laquelle le Cameroun compte Ă©mettre des titres publics d’un montant total de 260 milliards FCFA.Â

Les fonds ainsi collectés sont destinés au financement des projets structurants.