Le Camerounais Abdon Atangana désigné 2è meilleur mathématicien dans le monde

Le Dr Abdon Atangana, mathématicien de renom, s’est classé à la 2e place dans le Top 2% des scientifiques du monde par l’Université Stanford, aux États-Unis.

Un professeur de l’Université de l’État libre (UFS) en Afrique du Sud a été classé deuxième meilleur mathématicien au monde et n ° 188 dans l’ensemble de la science, de la technologie et de l’ingénierie dans le Top 2% des scientifiques du monde de l’Université de Stanford.

Abdon Atangana est professeur de mathématiques appliquées à l’Institut d’études sur les eaux souterraines de l’UFS. Plus tôt cette année, Atangana a collaboré avec ses étudiants et a publié deux livres. En 2020, Atangana, un mathématicien, a fait la une des journaux après avoir été reconnu comme l’un des 10 scientifiques sud-africains dans le top 1% des scientifiques de la liste mondiale Clarivate Web of Science. Il est connu pour avoir développé un nouvel opérateur fractionnaire utilisé pour modéliser des problèmes du monde réel survenant dans les domaines de l’ingénierie, de la science et de la technologie.

En 2021, Atangana a été élu membre de l’Académie mondiale des sciences pour l’avancement de la science dans les pays en développement. Selon l’UFS, l‘Université de Stanford a créé la liste des 2 % des meilleurs chercheurs de classe mondiale sur la base des citations tout au long de leur carrière. La liste a été publiée en septembre et comprend 195 605 chercheurs qui composent les 2 % les plus performants.

« Ils ont développé une base de données de scientifiques hautement cités qui est librement accessible au public et offre des données standardisées sur les citations, l’index h, l’index hm ajusté aux co-auteurs, les citations de publications dans divers postes d’auteur et un indicateur composite (c -score). Les données sur l’impact sur une durée de vie et l’impact sur une seule année récente sont affichés séparément », a déclaré l’université.