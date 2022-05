Celui-ci l’a annoncé ce jour (24 mai 2022 Ndlr) sur son compte professionnel LinkdIn.

« Après le sacre de 2019, j’ai le plaisir de vous annoncer que le comité de distinction SPADE (Super prix africain de l’excellence) m’a encore élu pour la deuxième fois consécutive : meilleur chercheur africain en économie de la santé pour le compte de l’année 2022, les deux années antérieures ayant été plombées par la crise sanitaire », a-t-il écrit.

Munie d’un parcours assez atypique, ce jeune chercheur et natif d’Ebolowa (région du Sud Cameroun) âgé de 35 ans, est titulaire d’un Doctorat PhD en Economie, Mathématiques et Econométrie, spécialisé en Economie de la Santé (avec mention Très honorable et félicitations du Jury) depuis 2011.

Il est également l’auteur de plusieurs livres dans le domaine scientifique et de moult présentations à des conférences et séminaires dans les Institutions de référence tels que la Banque Mondiale et plusieurs ministères de son pays.

Dr Albert Ze s’intéresse à la recherche ; notamment dans les domaines de l’économie de la santé, du développement durable, de l’accès à la terre, de l’économie agricole, de la gestion des risques, de la résilience des systèmes complexes et de la politique de santé. Il est co-auteur du livre « le Fardeau socio-économique du paludisme en Afrique : une analyse économique, Publié dans les Presses Universitaires de Laval, Canada », et co-auteur des articles « Flux d’investissements directs étrangers, accès à la terre et marche foncière au Cameroun, stimulus pour le commerce intra-régional » et « Gender responsive microcredit policy, inclusive growth and food security in Cameroon », présentés lors de la Conférence inaugurale sur la politique foncière en Afrique.

Il a été le lauréat du Prix Africain de l’Excellence pour l’année 2019 qu’il a reçu en Côte d’Ivoire le 5 octobre 2019. Accueilli en Côte d’Ivoire par le Comité scientifique du Super Prix africain de l’Excellence (SPADE), il a honoré le Cameroun en recevant la distinction de « Meilleur chercheur en santé pour le Développement 2019« .

En rappel, SPADE récompense chaque année les chercheurs et les personnalités africaines qui se démarquent dans chacun de leurs domaines de compétences.