Le Camerounais Apollinaire Djikeng, 1er Africain DG de l’Institut international de recherche sur l’élevage

Le Conseil d’administration de l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) et le CGIAR ont nommé le professeur Appolinaire Djikeng au poste de directeur général de l’ILRI et directeur principal des systèmes basés sur l’élevage du GCRAI.

Le professeur Djikeng est un expert mondialement reconnu dans l’élaboration de programmes de recherche et développement multidisciplinaires, multi-institutionnels et mondiaux axés sur le développement agricole, le développement de l’élevage et la santé humaine. Il succédera à la Dre Shirley Tarawali, qui est actuellement directrice générale par intérim de l’ILRI

« Premier Africain à être porté à la tête de l’ILRI, le Professeur Appolinaire Djikeng est un expert mondialement connu pour avoir piloté des programmes de recherche et de développement multidisciplinaires, multi-institutionnels axés sur le développement agricole, l’élevage et la santé humaine. Il assumera les fonctions de directeur général d’ILRI dès avril 2023 ».

« Le développement de l’élevage m’est personnellement très proche. C’est donc un immense honneur et un privilège de prendre la tête de la principale organisation mondiale de développement de l’élevage, axée sur l’amélioration des résultats pour les agriculteurs, la résolution des problèmes liés à notre environnement, à l’utilisation durable des ressources naturelles, et la fourniture de solutions à nos systèmes alimentaires de plus en plus vulnérables », a commenté le nouveau promu, qui a reçu le prix Nelson Mandela pour la paix de l’Unesco en 2020.

Le professeur Djikeng rejoint l’ILRI et le CGIAR après avoir travaillé à l’Université d’Édimbourg, où il est actuellement professeur et titulaire de la chaire d’agriculture tropicale et de développement durable, ainsi que directeur du Centre for tropical Livestock Genetics and health (CTLGH) basé à l’Institut Roslin.

Il conservera son affiliation avec l’Institut Roslin de l’Université d’Edimbourg pour renforcer le partenariat avec l’ILRI et le système CGIAR. Le professeur Djikeng a précédemment travaillé avec l’ILRI de 2009 à 2016 en tant que responsable de la technologie, puis directeur du centre Biosciences Afrique orientale et centrale (BecA)-ILRI. Il a reçu de nombreux prix, dont le Prix Nelson Mandela pour la justice 2020. Il a également été reconnu par la décennie de la santé comme l’une des 10 personnes au Royaume-Uni qui changent la santé.