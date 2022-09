Le Camerounais Armand Claude Abanda remporte le Prix du leadership transformationnel 2022

Ce dernier a reçu son award au cours du 4e sommet sur le leadership qui s’est tenu à Nairobi au Kenya ce 28 septembre 2022.

Armand Claude Abanda, représentant-résident de l’IAI-Camerou, était pour le compte de la finale, face à 17 autres leaders issus de divers pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.

En effet, ce prix met en compétition des acteurs ayant brillé de diverses manières dans la conduite du programme de transformation de l’Afrique vers l’inclusion socio-économique de la gent féminine. Des leaders qui, grâce à leurs efforts novateurs, sont à l’origine de la transformation de leurs communautés.

Son implication dans la formation des jeunes et femmes aura plaidé en sa faveur pour la circonstance. A son actif, on dénombre, l’opération 100.000 femmes et le projet Mijef 2034 avec plus de 600.000 personnes formées au Cameroun.

Armand Claude Abanda, vainqueur du Prix d’excellence pour l’éducation en Afrique centrale au cours du 1er Forum international du Livre gabonais (FILIGA), le 28 mai 2022 à Libreville (Gabon), implémente des programmes sociaux qui contribuent largement à l’arrimage des enfants, de la jeune fille et des femmes aux TIC, et partant à l’économie numérique.

En rappel, le sommet annuel sur le leadership transformationnel a pour mission : l’éradication de la pauvreté par l’autonomisation économique des femmes sur le continent africain ; avec un accent particulier sur l’inclusion totale de la gent féminine dans leadership et les activités économiques, en promouvant et en soutenant les femmes entrepreneurs et l’entrepreneuriat au sein de la société.