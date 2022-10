Le Camerounais Choupo-Moting dans la forme de sa vie !

Buteur lors des quatre derniers matchs du Bayern, l’attaquant camerounais démontre qu’il est le remplaçant idéal de Lewandowski.

La presse allemande est assez dithyrambique à l’égard de Choupo-Moting, 33 ans. «Choupolinski» «Choupo-Moteur», «Choupobuteur». Les superlatifs ne manquent pas pour exprimer la grande forme de l’international camerounais en ce moment. Ce mercredi 26 octobre, alors que le Bayern dominait déjà Fc Barcelone à domicile, Choupo-Moting a doublé la mise en croisant une frappe du droit à la 31e minute. Le Bayern l’emporte finalement 3-0, éliminant ainsi dans la course à l’Europe l’ennemi catalan.

Dans ce match, comme lors de trois précédents, le Bayern Munich a pu compter sur son attaquant camerounais, en feu en ce moment. Pour l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, c’est juste le fruit d’un travail acharné et de patience : « Je n’ai rien fait de spécial. Je me suis juste bien entraîné et j’ai attendu ma chance, c’est tout. Faire partie de cette équipe et jouer tant de minutes me rend heureux», a-t-il déclaré dans un commentaire partagé par Sport1.

Sur le plan statistique, avec ce nouveau but, Choupo-Moting porte son total à cinq réalisations cette saison. Le vice-capitaine de l’équipe nationale de football du Cameroun a marqué quatre buts au cours des trois derniers matchs. Son coéquipier et club Serge Gnabry sait expliquer sa réussite devant les cages en ce moment : «C’est les cheveux. Depuis qu’il s’est teint les cheveux, tout va bien pour lui ». Les cheveux teintés en blanc de l’ancien joueur de Mayence sont devenus un talisman pour lui dans les vestiaires et sur les rectangles verts de la Bundesliga.

Souvent moqué, pour ses occasions manquées, Choupo-Moting, même s’il est loin des standards Robert Lewandowski, apparaît désormais aux yeux de nombreux supporters du Bayern comme le remplaçant idéal du buteur polonais. A 26 jours du début du mondial qatari, la grande forme de Choupo-Moting, est de bons augures pour les Lions indomptables.