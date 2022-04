Le Camerounais Christophe Eken, à la tête des chambres consulaires d’Afrique francophone 

La Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat (Ccima) du Cameroun accueille les 4 et 5 avril 2022, la 46ème Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (Cpccaf).

Mounir Mouakhar, président sortant a passé le témoin à Christophe Eken. Cette élection a eu lieu en marge de la 46ème Assemblée générale de la Cpccaf, marquée par l’investiture du nouveau bureau, présidé par Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat du Cameroun.

Le Cameroun via la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Cameroun (Ccima), a accueilli la 46e assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (Cpccaf). Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre, chef du Gouvernement, Joseph Dion Ngute le 4 avril 2022.

Il était donc question « de faire le bilan de la mandature écoulée, mais aussi de se concerter sur les grandes orientations de la nouvelle mandature, en particulier les projets de coopération en faveur du développement économique fondé sur le secteur privé, dans un contexte africain affecté par la crise sanitaire et aussi particulièrement vulnérable à la flambée des coûts de l’énergie et des matières premières ».

Créée en 1973, la Cpccaf est une association à but non lucratif avec pour objectifs la promotion et la structuration du secteur privé africain et le développement des relations commerciales entre l’Union Européenne et l’Afrique. Elle compte 131 chambres membres, dont 26 pays africains impliqués.

La Cpccaf élabore et met en œuvre des programmes de coopération pour le renforcement des capacités et des compétences des structures africaines d’accompagnement des entreprises, comme les chambres, et mène des actions de coopération sur le terrain, en Afrique, dans des domaines tels que la formation et l’emploi, l’insertion des jeunes et des femmes, la transition écologique et la sécurité économique.