Le Camerounais Dona N’Doh au top de sa carrière

Sans doute déjà trop âgé pour faire une apparition chez les Lions Indomptables, l’attaquant Ande Dona N’Doh brille de mille feux sous les couleurs de Niort cette saison. Un état de forme qui se doit d’être mis en lumière aujourd’hui.

S’il n’est pas le plus connu des footballeurs camerounais en dehors de nos frontières, l’attaquant Ande Dona N’Doh n’en reste pas moins l’un des plus efficaces à son poste d’attaquant ces dernières saisons.

Arrivé du côté des Chamois Niortais à l’été 2014, celui qui est notamment passé par l’Unisport de Bafang connaît un passage brillant en deuxième division française, auteur de 59 buts en 161 rencontres, pour seulement 116 titularisations.

Capable de marquer dans toutes les situations, il impressionne notamment par sa combativité, et sa capacité à finir les actions depuis n’importe quelle position sur le terrain.

Déjà auteur de 11 buts en cette saison 2018-2019, il n’est d’ailleurs pas étranger à la saison que réalise son club – Niort – positionné en onzième position, avec onze points d’avance notamment sur la zone de relégation. Une performance loin d’être évidente en début de saison, son club semblant moins calibré que d’autres pour performer sur la durée (Lens, Lorient, Brest, Metz…).

Bien qu’annoncés outsiders par Wincomparator à l’occasion de leur déplacement sur la pelouse du Paris FC ce week-end, Dona N’Doh et les siens seront donc à suivre pour les plus curieux d’entre vous, conscients que le football africain ne se résume pas qu’aux strass et paillettes.

Parce qu’il n’y a pas que Karl Toko Ekambi ou Eric-Maxim Choupo-Moting pour porter haut les couleurs nationales en Europe, rendons donc à César ce qui appartient à César.