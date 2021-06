Le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting prolonge au Bayern Munich jusqu’en 2023

Arrivé libre au Bayern Munich en provenance du Paris-Saint-Germain en 2020, Eric Maxim Choupo-Moting va rester en Allemagne. Le club a annoncé ce vendredi la prolongation de l’international camerounais jusqu’en 2023.

En voilà un qui va remplir son armoire à trophées. Arrivé en octobre 2020 au Bayern Munich, après deux saisons au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting (32 ans) a visiblement réussi sa période d’essai en Bavière, puisque le récent champion d’Allemagne a annoncé ce vendredi sa prolongation jusqu’en 2023, alors que son contrat initial prenait fin le 30 juin prochain.

« Je suis fier d’être ici. Le FC Bayern est un club très spécial, le club numéro un en Allemagne et aussi l’un des meilleurs clubs du monde. Ma première année ici a été formidable – sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Je veux continuer à avoir du succès avec l’équipe, j’aimerais atteindre la finale de la Coupe DFB à Berlin et idéalement gagner la Ligue des champions. » Cette saison, l’attaquant du Bayern a joué 32 matches toutes compétitions confondues et marqué neuf buts.

« Nous sommes heureux que Maxim reste avec nous encore deux ans, explique le directeur sportif Hasan Salihamidzic sur le site du club. C’est un joueur très important pour nous, il a bien performé la saison dernière et a marqué beaucoup de buts. Maxim peut être utilisé dans plusieurs positions, à une très bonne technique, beaucoup d’expérience et il est dangereux devant le but. En plus de ses qualités sportives, Maxim est aussi important pour l’équipe en tant que personne. »