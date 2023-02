Le Camerounais Guy Laurent Fondjo, élu Président de l’Association des Banques de l’Afrique de l’Ouest

C’est au terme d’une assemblée générale extraordianaire que le choix a été porté sur celui qui est l’administrateur directeur général d’Afriland First Bank Guinée.

Le banquier camerounais Guy Laurent Fondjo est le nouveau patron de l’association des banques de l’Afrique de l’Ouest. Comme tel, il assumera désormais aussi la présidence de l’Association des Banques de l’Afrique de l’Ouest (ABAO). Il a été porté à la tête de cette association au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L’événement, qui s’est déroulé lundi 30 janvier 2023, avait pour objectif le renouvellement du comité exécutif de l’organisation.

Il aura la mission d’imposer le leadership de cette corporation dans la sous-région. En priorité, il devra amener l’institution à jouer un rôle clé dans le Programme de Monnaie Unique de la CEDEAO porté par les institutions régionales (Commission de l’UEMOA, AMAO, IMAO, WAIFEM et autres institutions sœurs). Il devra également faire peser le point de vue des banquiers de la CEDEAO dans le processus de mise en œuvre du système de paiement et de règlement de la CEDEAO (EPSS) et du système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS).

Il connaît bien l’ABAO, puisqu’il en a été le vice-président entre juillet 2021 et janvier 2023. Après avoir fait ses classes au sein de la filiale camerounaise du groupe bancaire panafricain Afriland First Bank, Guy Laurent Fondjo a été nommé administrateur directeur général de la filiale guinéenne en 2015. Il y a installé un réseau de plus de 100 microbanques de développement rural du modèle MC2/MUFFA sur l’ensemble du territoire guinéen.

Cette activité lui a inspiré des recherches de terrain qui ont conduit en 2020 à la soutenance publique d’une thèse de DBA (Doctorat en Business Administration) de l’institut d’administration des entreprises de l’Université Lyon III et du Business Science Institute du Luxembourg. En octobre 2022, Dr Fondjo a été désigné président du conseil d’administration d’Afriland First Holding, la première société d’investissement d’Afriland First Group sur le continent, basée à Lomé.