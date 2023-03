Le Camerounais Herrick Mouafo Djontu reçoit la Grande Médaille de la Ville de Grenoble en France

Ladite médaille a été remise par Eric Piolle, maire de Grenoble.

C’est dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Grenoble qu’Éric Piolle, le maire, a remis à Herrick Mouafo la Grande Médaille de la Ville ce mercredi 22 février. La cérémonie se déroulait devant tous les amis, collègues et famille d’Herrick Mouafo, qui, après une belle allocution du maire, a raconté sa démarche, comment et pourquoi il s’est investi dans l’aide aux plus démunis de nos concitoyens.

La génération des années 2000 à l’université de Yaoundé se souvient de lui comme le leader charismatique de l’association pour La Défense des droits des étudiants du Cameroun ( ADDEC) ayant plusieurs grèves entre 2005 et 2006 sur les campus universitaires. MOUAFO DJONTU est désormais installé à Grenoble en France depuis des années.

Selon Modop.org, iest titulaire d’un doctorat en administration publique de l’Université Grenoble Alpes et est chercheur associé au Centre d’Études et de Recherche sur la diplomatie, l’Administration Publique et le Politique (CERDAP2), rattaché à Sciences Po Grenoble. Ses travaux de recherche en thèse ont porté sur l’action de l’État en rapport avec la question du droit à l’éducation dans la région de l’Extrême Nord, érigée par cet État, aux côtés de trois autres régions, comme Zone d’Éducation Prioritaire. Son travail actuel porte sur les logiques d’appartenance, les conflits et la violence dans la société. Il mène ses recherches en France et au Cameroun.

Il est également chargé d’enseignements en milieu universitaire et ses enseignements qui se fondent sur l’approche de la « transformation du conflit » ou de la « transformation par le conflit » portent sur une approche critique de la notion d’identité tout en exaltant la notion de « relation » pensée par Édouard Glissant.